محافظ الأقصر: 30 يونيو أظهرت قوة وإرادة الشعب المصري الحقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الاقصر – محمد محروس:
تقدم المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لـ30 يونيو، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصر الغالية وتحقيق التنمية في كافة المجالات لمحافظات الصعيد.
وقال المحافظ – في بيان صحفي اليوم الأحد – إن 30 يونيو أظهر قوة وإرادة الشعب المصري التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن ومواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات.
وأشار محافظ الأقصر إلى أنه جرى الاستعداد لإحياء ذكرى 30 يونيو بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية في المحافظة.
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