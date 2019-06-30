بالصور- تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية في قرى العامرية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وقال العميد فادي وديع نقولا، رئيس حي العامرية أول، إن الحملة انتهت من تحصين 173 رأس ماشية بقرية العلا الشرقية بواقع" 92 رأس أبقار، 71 جاموس، 10 أغنام".

وأشار نقولا في تصريح له، اليوم الأحد، إلى أنه تم توفير الدعم اللازم لنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوعية أصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.

وطالب رئيس حي العامرية أول، المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والإبلاغ عن الحيوانات المصابة بأسرع وقت ممكن من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ على الثروة الحيوانية.