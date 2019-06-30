أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيزور المنطقة الكورية المنزوعة السلاح، في شبه الجزيرة الكورية، غدا الأحد، وذلك وفقا لجدوله الزمني الرسمي.
ولم يتم إدراج لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، ضمن برنامج الزيارة.
ويتضمن برنامج الزيارة، الذي أصدره البيت الأبيض، "زيارة تستغرق 15 دقيقة للمنطقة منزوعة السلاح"، دون إشارة للقاء مع الزعيم الكوري الشمالي.
ووصل ترامب لكوريا الجنوبية اليوم السبت في زيارة تستمر حتى الغد، وكان قد دعا نظيره الكوري الشمالي للقاءه بالمنطقة منزوعة السلاح.
في منتصف جوان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى "رسالة جيدة جدا" جديدة من كيم جونغ أون، التي هنأ الأخير فيها الرئيس الأمريكي بعيد ميلاده.
وردا على ذلك، أرسل الزعيم الأمريكي رسالته، وكما ذكرت وكالة "يونهاب" يوم الأحد، نقلا عن وكالة "التلغراف" المركزية الكورية، أن زعيم كوريا الشمالية لاحظ أن "المحتوى ممتاز" للرسالة وقال إنه سيتم النظر فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يزور غدا المنطقة الكورية المنزوعة السلاح لمدة 15 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.