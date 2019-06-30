ترامب يزور غدا المنطقة الكورية المنزوعة السلاح لمدة 15 دقيقة

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيزور المنطقة الكورية المنزوعة السلاح، في شبه الجزيرة الكورية، غدا الأحد، وذلك وفقا لجدوله الزمني الرسمي.

ولم يتم إدراج لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، ضمن برنامج الزيارة.

ويتضمن برنامج الزيارة، الذي أصدره البيت الأبيض، "زيارة تستغرق 15 دقيقة للمنطقة منزوعة السلاح"، دون إشارة للقاء مع الزعيم الكوري الشمالي.

ووصل ترامب لكوريا الجنوبية اليوم السبت في زيارة تستمر حتى الغد، وكان قد دعا نظيره الكوري الشمالي للقاءه بالمنطقة منزوعة السلاح.

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في منتصف جوان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى "رسالة جيدة جدا" جديدة من كيم جونغ أون، التي هنأ الأخير فيها الرئيس الأمريكي بعيد ميلاده.

وردا على ذلك، أرسل الزعيم الأمريكي رسالته، وكما ذكرت وكالة "يونهاب" يوم الأحد، نقلا عن وكالة "التلغراف" المركزية الكورية، أن زعيم كوريا الشمالية لاحظ أن "المحتوى ممتاز" للرسالة وقال إنه سيتم النظر فيها.