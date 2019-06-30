أعلن المتحدث بإسم الجيش الليبي، أحمد المسماري أن الجيش أصدر أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا.
وقال المسماري في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، الجمعة 28 جوان 2019، في مدينة بنغازي "هنالك تدخل تركي قطري لصالح الميليشيات في طرابلس من الجو والبحر والبر "، مضيفا "سنسقط مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا".
وأضاف "تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان".
وتابع "الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية"، مضيفا: "أصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، سنستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا.
كما أصدر الجيش الليبي أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يأمر بحظر رحلات الطيران من أيّ مطارٍ ليبي إلى تركيا والقبض على جميع الأتراك في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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