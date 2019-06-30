عاجل /قوات خليفة حفتر تقرر استهداف السفن التركية في المياه الليبية

اتخذ الجيش الوطني الليبي قرارًا باستهداف السفن التركية في المياه الليبية. قال المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي إن قواته ستحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا.

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