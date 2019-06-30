وصف المتحدث باسم حركة "طالبان" سهيل شاهين، الجولة السابعة والأخيرة من محادثات السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الحاسمة"، وذلك في الوقت الذي تلتقي فيه الجماعة مع المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد.
وقال شاهين - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي"
ومن المنتظر أن توفر الاتفاقات أيضا ضمانات بألا تصير أفغانستان مرة أخرى مأوى للإرهابيين لشن الهجمات بجميع أنحاء العالم.
يشار إلى أن المحادثات بدأت أمس السبت، ومن المتوقع أن تستمر حتى الأسبوع المقبل، وترغب الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول الأول من سبتمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان: جولة محادثات السلام الأخيرة مع أمريكا "حاسمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.