طالبان: جولة محادثات السلام الأخيرة مع أمريكا "حاسمة"

وصف المتحدث باسم حركة "طالبان" سهيل شاهين، الجولة السابعة والأخيرة من محادثات السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الحاسمة"، وذلك في الوقت الذي تلتقي فيه الجماعة مع المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد.

وقال شاهين - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي"

الأمريكية، اليوم الأحد إن الجانبين يبحثان عن نتائج ملموسة من أجل التوصل إلى الاتفاقيات التي ستشهد انسحابا نهائيا لأكثر من 20 ألف جندي أمريكي وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) منأفغانستان وإنهاء أطول حرب أمريكية.ومن المنتظر أن توفر الاتفاقات أيضا ضمانات بألا تصير أفغانستان مرة أخرى مأوى للإرهابيين لشن الهجمات بجميع أنحاء العالم.يشار إلى أن المحادثات بدأت أمس السبت، ومن المتوقع أن تستمر حتى الأسبوع المقبل، وترغب الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول الأول من سبتمبر المقبل.