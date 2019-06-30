الناخبون في ألبانيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات البلدية

توجه الناخبون في ألبانيا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية لاختيار عمد المدن وأعضاء مجالس المدن والمجالس المحلية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد أن الناخبون يختارون السلطات التي ستدير 61 منطقة بأنحاء البلاد للأربعة أعوام المقبلة، ومن المقرر أن ينتهي التصويت

في وقت لاحق من اليوم.



وتابعت الشبكة بالقول: إنه تم نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة بمراكز الاقتراع فيما أعلنت منظمة الأمن والتعاون بمكتب أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان أنها سترسل 174 مراقبا للانتخابات

لتقديم النتائج الأولية غدا الاثنين.



يشار إلى أن ألبانيا تقع في حالة اضطراب سياسي بسبب الانتخابات بعدما أصدر الرئيس الألباني إيلير ميتا إلغاء الانتخابات البلدية لكن الحكومة برئاسة إدي راما رفضت الالتزام بهذا القرار .. ويعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمرا أساسيا لإطلاق محادثات انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي والتي لها عضوية بحلف شمال الأطلسي (ناتو).