مقتل إرهابي برصاص قوات الأمن الهندية بإقليم كشمير

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، مقتل إرهابي في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالجانب الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان والمعروفباسم ولاية جامو وكشمير.
وذكرت قناة إن دي تي في الهندية أن قوات الأمن أطلقت عملية بحث بمنطقة "بودجام"
بوسط كشمير بعد ورود معلومات بوجود إرهابيين وأن العملية مستمرة نظرًا لاستمرار الاشتباكات مع المسلحين.
وأوضحت السلطات أن العناصر المسلحة بادرت بإطلاق النيران نحو القوات ما حول عملية التطويق والبحث إلى معركة مسلحة.
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