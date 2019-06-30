الصواريخ ورفع العقوبات يتصدران الاجتماع الثنائي بين ترامب وكيم

عقد اليوم اجتماع ثنائي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم كونج، في منطقة منزوعة السلاح وعبروا الحدود إلى كوريا الشمالية.

وفيما يلي ننشر أهم تفاصيل الإجتماع:

الدعوة التي أتت من خلال تويتر

تشير الدعوة عبر تويتر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تدعو كوريا الشمالية عبر محادثات رسمية ولكن الحقيقة أن الامور السياسية باتت تنجز هذه الايام بواسطة

موقع التدوين العالمي " تويتر" ومن الواضح أن كوريا الشمالية استجابت لتلك الدعوة.

موون وكيم زعيمي الكوريتين ومعهم رئيس الولايات المتحدة يتناقشون فيما بينهم

حيث أن كوريا الشمالية دائما في علاقاتها الدبلوماسية اعتادت أن تكون ثنائية الطرفين ولم يحدث هذا التدخل إلا هذا الاسبوع بالتحديد مع الولايات المتحدة بقيادة

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ترامب.

النقاط المهمة التي اشار لها الرئيس الامريكي في الاجتماع

1- التخطيط للقاء مفاوضين من كلا الدولتين خلال الاسبوعين المقبلين

2- ترامب يشكر كيم لاستقباله في اجتماع اليوم غير مبالي بالتغطية الاعلامية السلبية

3- ترامب يؤكد دعوة كيم لزيارته في البيت الأبيض لكن لم يقرر شيئًا رسميًا إلى الآن

4- وأضاف ترامب أنه لم يضع في اعتباره اطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية كما لم يعتبرها تجارب نووية.

5- كما قال ترامب في اجتماعه أنه يود رفع العقوبات المقررة على كوريا الشمالية.