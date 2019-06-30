أمين الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر يشارك في اجتماع لقضايا المناخ بأبوظبي

يشارك الحاج أس سي، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، اليوم الأحد، في اجتماع دولي يستمر ليومين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حول قضايا المناخ.

وأكد الاتحاد- في بيان- أن الأمين العام سيطالب بضرورة التركيز على حماية المستضعفين من آثار تغير المناخ في العالم، كما سيتحدث عن تجربة متطوعي الصليب والهلال الأحمر في جميع أنحاء العالم، والذين يرون كل يوم الآثار المدمرة لتغير المناخ،

خاصة المجتمعات المعرضة له بالفعل.وأضاف الاتحاد "الحاج أس سي"، والذي يقود مبادرة حول منع الأحداث المناخية المتطرفة من أن تتحول إلى كوارث، إضافة إلى عضويته كمفوض باللجنة العالمية للتكيف سوف يركز أيضا في مداخلاته على ضرورة قيام الحكومات بزيادة الاستثمار بشكل كبير وعاجل في تدابير التكيف المصممة، لحماية ودعم الفئات الأكثر ضعفا،خاصة أن الآثار الأولى لتغير المناخ تواجهها بالفعل المجتمعات الأكثر فقرا والأكثر تعرضا للخطر في العالم، فهذا هو المكان الذي يجب استثمار الكثير من المال والإرادة السياسية فيه".وأشار إلى أن ظهور موجات الحر كتهديد قاتل للبلدان المتقدمة والنامية، بما في ذلك الموجة الحارة هذا الأسبوع في أوروبا، هي مثال على العالم الذي يمكن توقعه.وشددت المنظمة الدولية على أن المدن في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى اتخاذ خطوات الآن؛ لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك كبار السن والمرضى والصغار والأشخاص المعزولين اجتماعيا.