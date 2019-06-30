يشارك الحاج أس سي، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، اليوم الأحد، في اجتماع دولي يستمر ليومين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حول قضايا المناخ.
وأكد الاتحاد- في بيان- أن الأمين العام سيطالب بضرورة التركيز على حماية المستضعفين من آثار تغير المناخ في العالم، كما سيتحدث عن تجربة متطوعي الصليب والهلال الأحمر في جميع أنحاء العالم، والذين يرون كل يوم الآثار المدمرة لتغير المناخ،
وأضاف الاتحاد "الحاج أس سي"، والذي يقود مبادرة حول منع الأحداث المناخية المتطرفة من أن تتحول إلى كوارث، إضافة إلى عضويته كمفوض باللجنة العالمية للتكيف سوف يركز أيضا في مداخلاته على ضرورة قيام الحكومات بزيادة الاستثمار بشكل كبير وعاجل في تدابير التكيف المصممة، لحماية ودعم الفئات الأكثر ضعفا،
وأشار إلى أن ظهور موجات الحر كتهديد قاتل للبلدان المتقدمة والنامية، بما في ذلك الموجة الحارة هذا الأسبوع في أوروبا، هي مثال على العالم الذي يمكن توقعه.
وشددت المنظمة الدولية على أن المدن في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى اتخاذ خطوات الآن؛ لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك كبار السن والمرضى والصغار والأشخاص المعزولين اجتماعيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر يشارك في اجتماع لقضايا المناخ بأبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.