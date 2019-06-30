التحالف العربي: إسقاط طائرة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية في عسير

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض طائرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية ، اليوم الأحد. كان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم

الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أمس السبت تمكن القوات من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه جازان.

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