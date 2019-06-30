روسيا: عودة نحو 1500 لاجئ سوري من الأردن ولبنان

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا، بعودة نحو 1500 لاجئ سوري إلى أرض الوطن من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية.
ذكر المركز - في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية، وأوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الأحد،أن الـ24 ساعة الماضية شهدت عودة 1494 لاجئًا سوريًا من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 379 شخصًا عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ)، إضافة إلى 1115
وأشار إلى عودة 20 نازحًا إلى أماكن إقامتهم الدائمة في البلاد، حيث قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الفترة السابق ذكرها بعملية تطهير 2.9 هكتار من الأراضي من الألغام في درعا ودمشق، إضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 29 عبوة ناسفة.
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