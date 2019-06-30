السعودية تدعو البحرين والعراق لتجاوز أزمة سفارة المنامة

دعت السعودية كلًا من العراق والبحرين إلى ضرورة تجاوز أزمة الأحداث المؤسفة التي استهدفت سفارة المنامة في بغداد، حيث قام متظاهرون عراقيون بإنزال العلم البحريني، مساء الخميس الماضي.
أعرب مصدر مسئول في وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الأحد، عن استنكار المملكة الشديد لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة علىيد متظاهرين.
وشدد المصدر السعودي "على أن المملكة وهي تعرب عن إدانتها لهذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة كافة، ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية
وأهاب المصدر "بقدرة كل من البحرين والعراق على تجاوز تلك الحادثة"، مؤكدًا "وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
استدعت مملكة البحرين، الجمعة، سفيرها في بغداد للتشاور بعد الاعتداء على السفارة من محتجين على ورشة المنامة التي حضرها إسرائيليون لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، داعية الحكومة العراقية إلى حماية الموظفين والدبلوماسيين العاملين بالسفارة.
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