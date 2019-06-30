مسئول أفغاني: الحكومة والمجتمع الدولي سيواصلان محاربة الإرهاب

كشف عبد الخبير أوتشقون، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلام بأفغانستان، أن جدولة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، في حال التوصل لاتفاق بين أمريكا وطالبان، سيستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات، منوهًا بأن الانسحاب غير المسئول يُعتبر أمرًا غير منطقي، وأن الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي سيواصلان الحرب على الإرهاببعد التوصل إلى اتفاق مع طالبان.
وأشار أوتشقون في مقابلة مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأحد، إلى أنه إذا تم التوصل لاتفاق فإن الجدول الزمني لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان سيستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات، وقد يأخذ
ونوه أوتشقون إلى أن حركة طالبان وبعد التوصل للاتفاق ستضطلع بدور إلى جانب القوات الأجنبية والقوات الداخلية لدحر التنظيمات الإرهابية الدولية عن أفغانستان والقضاء عليها كليًا؛ من أجل إحلال السلام والاستقرار في ربوع أفغانستان والمنطقة.
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