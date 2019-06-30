ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الياباني يبحثان مستجدات الأحداث في المنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، اليوم معالي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان وذلك في مدينة أوساكا اليابانية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأحداث في المنطقة بجانب بحث آفاق التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وأبدى رئيس وزراء اليابان استعداد حكومته للتعاون في إنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها السعودية.
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