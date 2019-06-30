كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: لدينا استيراتيجيات مختلفة لمعالجة الأزمة في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ​ترامب، اليوم الأحد​ إلى أن الولايات المتحدة لديها العديد من الاستيراتيجيات المختلفة لمعالجة الأزمة في ​فنزويلا​.

وذكر موقع " DagPolit" الأمريكي أن ترامب حدد الاستراتيجيات والتي يمكن أن تتغير في أي وقت ولفت ترامب إلى إن قضية فنزويلا لم تكن بعيدة عن اجتماعاته التي عقدها مع نظرائه خلال قمة ​مجموعة العشرين​ في ​اليابان​.

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وأضاف ترامب قائلا "لقد تحدثت عن هذه القضية مع جميع القادة تقريبًا في نهاية هذا الأسبوع". وأوضح انه "نحن نتحدث عن فنزويلا لأننا لا نريد أن يحدث ذلك لنا أبدًا أو لدول أخرى".

ورأى ترامب أن رئيس فنزويلا​ ​نيكولاس مادورو​ يرتكب خطأ خطيرا بعدم السماح للمساعدات بالوصول بسهولة إلى الناس.