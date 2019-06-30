كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم إقرار مشروع أمريكي.. قبرص ترفض إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون، في وقت سابق من هذا الأسبوع، لمنع سفن البحرية الروسية من الالتحام والتزود بالوقود في موانئ قبرص.

وقال وزير الدفاع القبرصي، سافاس أنجيليدس، إن نيقوسيا ستستمر في إتاحة وصول السفن الروسية وغيرها إلى الموانئ والبنية التحتية، على الرغم من التعديلات الأمريكية على مشروع قانون التعاون في شرق المتوسط.

وأضاف "أنجيليدس"، في مقابلة مع هيئة الإذاعة القبرصية (CYBC)، إنه لا يمكن لأي دولة إجبار قبرص على التوقف عن توفير مرافق الموانئ للسفن الروسية أو السفن الأخرى.

وأكد الوزير، أن نيقوسيا ستواصل جهودها لتعميق العلاقات مع الولايات المتحدة، لكن يجب احترام دور جمهورية قبرص كركيزة للاستقرار في المنطقة.

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وأوضح المسؤول: "حتى الآن، تم منح التسهيلات لأي بلد دائمًا لأسباب إنسانية ولا أعتقد أنه يمكن تهيئة مثل هذه الشروط، خاصة مع دولة ما، وأنا أتحدث عن أمريكا، التي نسعى إلى تعزيز علاقاتنا بها. أنا أشعر بأن هذا التعديل كان مؤسفًا".

وفي الوقت نفسه، أعرب الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، في وقت سابق، عن أسفه لاعتماد هذه التعديلات، وقال للصحفيين إنه، من حيث المبدأ، رحب بمبادرة مينينديز وروبيو، ومشروع القانون، الذي تم تقديمه في الأصل إلى الكونجرس، وفقا لمكتب الصحافة والإعلام .

وكان قد قدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الديموقراطي بوب مينينديز والجمهوري ماركو روبيو، مشروع قانون يغير الاستراتيجية الأمريكية في شرق البحر المتوسط ليعكس التحول في المنطقة.

ويرفع مشروع القانون، على وجه الخصوص، الحظر المفروض على الأسلحة منذ عقود ضد قبرص، مع موافقة لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ على مشروع القانون مع تعديلات تدعو بلدان المنطقة إلى منع دخول السفن الروسية.