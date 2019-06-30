كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 شباب أمريكيين يقرون بالتخطيط لمهاجمة مسلمين بنيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر 3 شباب أمريكيين بأنهم خططوا لشن هجوم على بلدة يسكنها مسلمون وسط ولاية نيويورك.

وألقي القبض على الشباب الثلاثة، وأعمارهم 19 و20 عاماً، في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومعهم فتى رابع قاصر، ووجهت لهم تهمة التخطيط لمهاجمة بلدة إسلامبرغ، حيث يعيش نحو 200 شخص، وهي تقع في مقاطعة ديلاوير، على مسافة 280 كلم إلى الشمال الغربي من مدينة نيويورك.

وتقول الشرطة، إنها عثرت على 23 بندقية وثلاث عبوات ناسفة بدائية الصنع.

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وتم الكشف عن المخطط الإرهابي بعدما أبلغ طالب بنفس المؤسسة التعليمية التي يدرسون بها المسؤولين بأنه سمع تعليقاً مثيراً للشبهات من جانب أحدهم المتهمين أثناء الغداء.

واعترف فينسنت فيترومايل (20 عاماً) بالذنب في محاولة حيازة سلاح لأغراض إجرامية، ويواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 7 سنوات و12 سنة.

كما أقر براين كولانيري (20 عاماً) وأندرو كريسل (19 عاماً) بأنهما مذنبان في التآمر لارتكاب جريمة تتعلق بالإرهاب، ويواجه كل منهما عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 4 سنوات و12 سنة.

ولم يوجه اتهام بعد للمتهم الرابع القاصر (16 عاماً)، وفقاً لشبكة (سي إن إن).