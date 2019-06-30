كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الهندي يدعو إلى الحفاظ على المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على المياه على مستوى القاعدة الشعبية وسط مخاوف من أن تؤدي الأمطار الموسمية الضعيفة إلى دفع الملايين من الأشخاص المتضررين من الجفاف إلى حافة الطريق والإنتاج الزراعي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وقال "مودي"، في أول بث إذاعي شهري له بعد فوزه في إعادة انتخابه الشهر الماضي: "يتم الحفاظ على 8٪ فقط من مياه الأمطار في الهند. لقد حان الوقت لحل هذه المشكلة."

وكما أوردت شبكة "يورو نيوز"، أضاف "مودي": "لا توجد صيغة واحدة للتعامل مع أزمة المياه في جميع أنحاء البلاد"، مضيفًا أنه كتب إلى العشرات من زعماء القرى في جميع أنحاء البلاد حول الحاجة إلى الحفاظ على المياه في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك حاجة إلى خلق وعي عام بشأن الحفاظ على المياه واستكشاف الطرق التقليدية لإدارة المياه، بنفس الطريقة التي كانت بها مهمة "الهند النظيفة" لإنهاء التصفية المفتوحة، التي بدأت في العام 2014.

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ومع ذلك، لم يحدد "مودي" أي إجراءات محددة ستتخذها حكومته للتعامل مع الوضع المستمر، الذي أثر بالفعل على بذور المحاصيل الصيفية وأجبر العديد من المجتمعات المحلية على شراء المياه من صهاريج خاصة باهظة الثمن.

يأتي شبح الأزمة هذا العام، بعد الجفاف في بعض أجزاء الهند في 2018 من المحاصيل المدمرة والماشية التي دمرت والخزانات المنهكة، تاركة بعض المدن والصناعات مع القليل من المياه.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة الأرصاد الجوية في الهند ،أن الهند تلقت أمطارًا أقل بنسبة 24٪ عن متوسط 50 عامًا في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو، مع هطول أمطار قليلة على المناطق الوسطى والغربية من البلاد.

يُعد موسم الرياح الموسمية مسؤولاً عن حوالي 70٪ من الأمطار السنوية في الهند، وهو مهم بشكل خاص للقطاع الزراعي، حيث أن أكثر من نصف الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد هي مياه مطرية.