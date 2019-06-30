كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تقترح موعد للمحادثات مع باكستان حول معبر كارتاربور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهند مواعيد مبدئية لإجراء محادثات مع المسؤولين الباكستانيين لوضع اللمسات الأخيرة على الأمور المتعلقة بممر كارتاربور قبل ذكرى بابا جورو ناناك في نوفمبر.

واقترحت نيودلهي من 11 إلى 14 يوليو لإجراء محادثات على الجانب الباكستاني من حدود محطة عبور واجا، حيث يتعين على المسؤولين وضع مسودة اتفاقية لتسهيل حركة حجاج السيخ وحل المشكلات الفنية العالقة المتعلقة بمحاذاة الممر والبنية التحتية.

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وحسب صحيفة "تربيون"، سيربط معبر كارتاربور ديرا بابا ناناك في ولاية البنجاب الهندية بجوردوارا داربار صاحب في باكستان.

ويأتي هذا التطور، بعد أن أرجأت السلطات الهندية الاجتماع الثاني حول ضم الناشطين المؤيدين لخليستان إلى لجنة باكستانية لتسهيل حجاج السيخ.

وفي وقت سابق، عقد البلدان محادثات على المستوى الفني في الموقع في 16 أبريل. وقال مسؤول كبير، إنه لم يكن هناك تأخير من جانب باكستان.