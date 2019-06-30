كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حركة طالبان تقتل مسؤولين من مفوضية الانتخابات جنوبي أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولون أفغان، اليوم الأحد، أن مسلحين تابعين لحركة طالبان قتلوا ثمانية مسؤولين من مفوضية الانتخابات ليل أمس السبت داخل مركز محلي في إقليم قندهار بجنوب البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المسؤولين الأفغان أن موظفي مفوضية الانتخابات المستقلة كانوا موجودين في مكتب حكومي بمقاطعة معروف لتسجيل الناخبين عندما هاجمهم مسلحون من الحركة "طالبان".

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ومن جهة أخرى، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم على مركز محلي في إقليم قندهار بجنوب البلاد.