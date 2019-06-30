كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترقب نتائج اجتماع ترامب و كيم بمزيج من الأمل والشك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

راقب الكوريون الجنوبيون آخر لقاء بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمزيج من الأمل والشك، متسائلين عما إذا ستكون القمة كافية لكسر الجمود في المفاوضات النووية والحوار بين الكوريتين.

كان اجتماع ترامب وكيم اليوم الأحد على الحدود بين الكوريتين هو الأول بينهما منذ انهيار قمة فبراير في فيتنام بسبب الخلافات في تبادل تخفيف العقوبات ونزع السلاح.

يقول بعض الكوريين الجنوبيين إن اجتماع الأحد سيساعد في حل الجمود المستمر منذ أشهر في المفاوضات النووية وإنعاش جو إيجابي من أجل السلام. بينما يري آخرون إنها مجرد قمة انيقة أخرى بلا مضمون. كما أثاروا مخاوف بشأن ما اعتبروه صوت كوريا الجنوبية المتراجع في الجهود الدولية للتعامل مع الشمال.

