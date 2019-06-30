إخماد الحريق داخل مخيم المهاجرين في البيضاء.. وعدم تسجيل خسائر في الأرواح

أكدت السلطات المحلية لولاية جهة الدار البيضاء–سطات، أن الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأحد في خيام بلاستيكية ومتلاشيات يستغلها مجموعة من المهاجرين غير القانونين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كمآو لهم، قبالة المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء، لم يخلف ضحايا في الأرواح.

وأوضح المصدر ذاته، أن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، تدخلت، حيث تم إخماد الحريق.

وحسب المصدر نفسه، تم فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات اندلاع هدا الحريق.

وكما نشرنا في خبر سابق، وليست المرة الأولى التي يشهد فيها مخيم المهاجرين أحداثا مماثلة، حيث سبق أن شهد حريقا مهولا دجنبر من السنة الماضية، وقبله حادث يونيو 2018.

وخلفت النيران المتعالية هلعا كبيرا خوفا في صفوف المواطنين الأفارقة الذين يقطنون بتلك الخيام البلاستيكية، وكذا العاملين في محيط محطة المسافرين، والسكان المجاورين.