استنفار أمني بعد سرقة أبحاث علمية من مختبر جامعة عبد الملك السعدي

تواصل مصالح الشرطة العلمية والتقنية لولاية أمن تطوان، منذ منتصف الأسبوع، تحرياتها، بعدما شهد مختبر الاتصالات في جامعة عبد الملك السعدي، خلال الأسبوع الجاري عملية سرقة لحواسيب، وأقراص صلبة، تحمل أبحاث طلبة سلك الدكتوراه.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عناصر الشرطة العلمية والتقنية رفعت البصمات والآثار البيولوجية، من أجل تحديد هوية المقتحمين، وعثرت على بقايا زجاج النافذة مشتت في أرجاء الغرفة.

وكان طالب بسلك الدكتوراه بشعبة الاتصالات قد ناشد، عبر تدوينه له في إحدى المجموعات بموقع التواصل الاجتماعي، زملاءه الطلبة بمساعدته في العثور على حاسوبه، وقرصين صلبين، يحتويان على نسخة من بحثه، الذي سيقوم بمناقشته في الأيام القليلة المقبلة.

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وقال الطالب، في التدوينة ذاتها، إن أبحاث 6 سنوات من الجد والعمل موجودة في حاسوبه، ووجه ندائه إلى أصحاب القلوب الطيبة لإرجاع المعطيات، التي يتضمنها الجهاز.