اللد: اعتقال 3 نساء وشاب على خلفية اختفاء قريبتهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة صباح اليوم، الأحد، 3 نساء (50 و29 و23 عاما) وشابا (27 عاما) من سكان مدينة اللد، على خلفية اختفاء آثار قريبتهم سندس الزبارقة (20 عاما) قبل نحو أسبوعين.

وكانت الشابة قد فُقدت منذ تاريخ 18.6.2019 وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات اختفائها.

وفي هذا السياق، أصدرت محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" أمر حظر نشر بشأن كل تفاصيل التحقيق لغاية 26.7.2019.