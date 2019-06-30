شاب يقدم على قتل والده في جريمة هي السادسة خلال 24 بمناطق سيطرة الحوثي

هزت محافظة إب، السبت، جريمة وصفت بأنها بشعة بل ومروعة؛ تعد السادسة، خلال الاربع والعشرين الساعة الماضية، مسرحها أربع محافظات يمنية خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة، أن شاب بمديرية ذي السفال، أقدم على قتل والده بعدة طعنات في بطنه باستخدام آلة حادة".

واشار المصدر أن الجاني حمزه أمين ناجي، قتل والده بطعنات ادت الى وفاته على الفور.

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل عن الواقعة وتعد هذه الجريمة، السادسة، خلال الاربع والعشرين الساعة الماضية، مسرحها أربع محافظات يمنية خاضعة لسيطرة المليشيا، هي صنعاء وصعدة وحجة وإب.

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وأكد استاذ في علم الاجتماع الجنائي بجامعة صنعاء-فضل عدم ذكر اسمه- على أنه "اذا لم يتم تدارك الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب الذي تعيشه أغلب الاسر اليمنية فلن يستثني العنف أحد".

واضاف: "ثمة وحوش بشريه في تنامي مُستمر، ما لم يتم إيقاف الحرب فورا، وإنقاذ المجتمع من جحيمها هو الحل الأوحد، ومن ثم البدء بصرف المرتبات وايجاد حلول اقتصادية عاجلة، واعادة ترميم النسيج الاجتماعي الذي دمرته الحرب".

واشار الاكاديمي الى "أن المجتمع يمضي نحو الهاوية بِخطى مُسرعة لتظل الحرب، التي تسببت فيها المليشيا هي السبب الأبرز في ذلك ".

وكان رجل بحي الصافية في العاصمة صنعاء أقدم أمس الجمعة على قتل بناته الثلاث غرقا في خزان مياه، وآخر اقتلع "عين" زوجته وكسر جمجمتها وحبسها ليعود وهي جثة هامدة وسط أطفالها الخمسة، وثالث (أب) بمعقل المليشيا، محافظة صعدة، يقتل إبنه يوم أمس، و رابع (أخ) بمديرية قفل شمر، محافظة حجة، يقتل اثنين من إخوانه.