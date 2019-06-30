شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صيني يزور المكلا ويطلع على فرص الاستثمار المستقبلية بالمحافظة والان مع التفاصيل

بدعوة من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وضمن خطة الترويج لمكتب الإستثمار بساحل حضرموت ، زار وفد من جمهورية الصين الشعبية صباح اليوم مدينة المكلا للإطلاع على فرص الاستثمار المستقبلية والتباحث حول تنفيذ مشاريع خدمية وتجارية بحضرموت برئاسة السيد / لين يانغ المدير العام لفرع شركة ساينوستيل اكويبمنت في الشرق الأوسط والخليج والممثلة لـ35 شركة صينية تعمل في كافة المجالات.

واستمع الوفد الصيني من مدير عام مكتب الإستثمار بساحل حضرموت أحمد عبدالله منيباري ومديري مكتب الصناعة والتجارة وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية والمؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، إلى شرح مفصل حول فرص الاستثمار المتاحة في حضرموت خصوصاً في جوانب تطوير وإنشاء الموانئ والمدن الصناعية ومحطات الطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي والثروات المعدنية، لافتين إلى حاجة ميناء المكلا إلى تطوير بنيته التحتية ليتمكن من استقبال حاويات أكبر، وإنشاء مينائي بروم والضبة ومراعاة انجاز تصاميمهم متعددة الأغراض والاحتياجات التجارية المختلفة.

كما أشار المحدثون إلى إمكانية الاستثمار في تطوير وإنشاء المناطق الصناعية المحددة بالمحافظة ودعم الصناعات الصغيرة، والاستثمار في مجال المعادن الفلزية والصخور الصناعية مع التركيز على إنشاء مصانع للصناعات التحويلية في حضرموت حتى تساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب.

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وأشار المحدثون إلى إمكانية الاستثمار في مجال حل مشكلة العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية عبر العمل على بناء محطات كهربائية جديدة وتوسيع المحطات الكهربائية الحالية، وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لعدد من عواصم المديريات بالمحافظة.

هذا ويقوم الوفد الصيني مساء اليوم ويوم غد بزيارات ميدانية لعدد من المواقع بمديرية مدينة المكلا ومديريات ساحل حضرموت.

حضر اللقاء مستشار محافظ حضرموت لشؤون المديريات الشيخ عمر الحيقي ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت المهندس خالد غانم ومدير عام مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية المهندس سالم باسمير ومدير عام مكتب هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس صلاح بابحير وعدد من المسؤولين في مؤسستي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ونائب المدير التنفيذي لفرع شركة ساينوستيل اكويبمنت محمد الزبيدي ومدير التنسيق بالشركة لي هاي واي.