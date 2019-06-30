شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يوسع نقاط "النهب" في البيضاء والان مع التفاصيل

قالت مصادر، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية وسعت من عمليات نهبها للتجار والمواطنين على الطرق الرئيسة في محافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية استحدثت نقطة تفتيش في منطقة "آل حسين" بمديرية الشرية، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" أمس السبت. وأضافت المصادر، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية استحدثت النقطة لغرض جمع إتاوات ومبالغ مالية مضاعفة من شاحنات النقل المارة من الطريق. وذكرت المصادر، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تقوم في هذه النقاط بابتزاز المواطنين والتجار، واختلاسهم أموال ومبالغ مضاعفة وباهظة، تحت مسمى جمارك.

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