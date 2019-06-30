منشق عن "الشباب" الإرهابية يسلّم نفسه للسلطات الصومالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلم القائد الميداني المنشق عن حركة الشباب الإرهابية مختار محمد عبد، نفسه لجهاز الأمن والمخابرات الصومالي في مدينة بيدواه جنوب غربي البلاد، وتم نقله إلى العاصمة مقديشو.

المنشق عن الحركة الإرهابية كان قياديا ميدانيا في صفوف الإرهابيين منذ فترة، وشارك في عمليات عديدة نفذها عناصر حركة الشباب في إقليمي "باي" و"بكول" جنوب غرب الصومال، بحسب بيان لجهاز الأمن والمخابرات الصومالي.



وأشار البيان إلى أن المنشق مختار محمد عبد سلّم نفسه بعد مفاوضات مع رجال الأمن في إقليم "باي"، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالانشقاق عن "الشباب" وتسليم نفسه للأجهزة الأمنية الحكومية.



وأوضح مسؤول أمني في مدينة بيدواه، في تصريح للإعلام المحلي، أن المنشق سلّم نفسه لإدارة جنوب غرب الصومال في مدينة بيدواه وبعد التحقيقات، تم نقله، السبت، إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات الصومالية في العاصمة مقديشو.



يذكر أن عدد المنشقين عن حركة الشباب الإرهابية في الصومال تزايد في الآونة الأخيرة نتيجة الصراع الداخلي في الحركة التي بدأت تصفية حسابات داخلية أدت إلى مقتل قيادات في صفوفها، إضافة إلى الغارات الجوية التي تستهدف مواقعها في البلاد.

