السيسي: مصر نجحت في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، أن الجيش وقوات الأمن نجحا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية خلال العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في سيناء.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة بمناسبة الذكرى السادسة لثورة ٣٠ يونيو، إن تكاتف الشعب المصري مع جيشه وشرطته ومؤسسات الدولة استطاع أن يحمي مصر من الوقوع في هوة الفوضى والتمزق والصراعات.

وأشار إلى أن مصر أصبحت الآن يشار إليها بالبنان كمركز للاستقرار والأمن والسلام وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب لا تخفي مخاطره على أحد.

وأضاف أن الشعب المصري رسم في ثورة الثلاثين من يونيو طريقاً يتمثل في حماية الوطن والحفاظ عليه ثم تنميته وتطويره، متعهدا بوضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار لتحقيق الأمن والاستقرار.

ويسترجع المصريون الأحد الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو 2013، التي صححت المسار وأعادت للدولة المصرية تماسكها وهيبتها، بعد أن حاول تنظيم الإخوان الإرهابي اختطافها وبث الكراهية والإرهاب في ربوعها.