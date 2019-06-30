شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة تاريخية.. ترمب أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (وكالات)

في خطوة تاريخية، أصبح دونالد ترمب، أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية، بعد لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

والتقى ترمب، اليوم (الأحد)، بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون للمرة الثالثة وسط آمال بمحادثات جديدة لإنهاء برامج كوريا الشمالية النووية.

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وصافح ترامب كيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل أن يسير لخطوات داخل أراضي كوريا الشمالية.

وقال ترمب: "إنه شعور رائع أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه"، مشيدا بـ"الصداقة العظيمة" مع كيم، واصفاً اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي بأنه "يوم عظيم للعالم".

من جهته، قال كيم :"ما كنا لنعقد هذا الاجتماع لولا العلاقة الرائعة بيننا"، مضيفا "نود استغلال ذلك للخروج بأخبار جيدة لا يتوقعها أحد".