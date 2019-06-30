شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي متحف هيروشيما التذكاري للسلام اليوم الأحد وذلك على هامش ترأسه وفد السعودية في قمة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

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