ترامب: لدينا 5 استيراتيجيات مختلفة لمعالجة الأزمة في فنزويلا

أشار الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ إلى انه " لدينا 5 استيراتيجيات مختلفة لمعالجة الأزمة في ​فنزويلا​، وهي التي يمكن أن تتغير في أي وقت"، لافتا إلى إن قضية فنزويلا لم تكن بعيدة عن اجتماعاته التي عقدها مع نظرائه، خلال قمة ​مجموعة العشرين​ في ​اليابان​.

وأضاف "لقد تحدثت عن هذه القضية مع جميع القادة تقريبًا في نهاية هذا الأسبوع". وأوضح انه "نحن نتحدث عن فنزويلا لأننا لا نريد أن يحدث ذلك لنا أبدًا أو لدول أخرى ".

ورأى ان " ​رئيس فنزويلا​ ​نيكولاس مادورو​ يرتكب خطأً خطيراً بعدم السماح للمساعدات بالوصول بسهولة والوصول إلى الناس".