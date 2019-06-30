دار السعادة افتتحت مركز العلاج الفيزيائي برعاية رئيس الجمهورية

رعى وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ ممثلا ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، احتفال تدشين مركز دار السعادة للعلاج الفيزيائي في زحلة - ​كسارة​.

ولفت جريصاتي الى "أننا ملكيون بقدر ما نعطي بسخاء، ومسيحيون نحن بقدر ما نعبر معا من طوائفنا ومناطقنا الى رحاب الوطن من دون تمييز بين أطياف شعبنا، ولبنانيون نحن بقدر انتمائنا الى هذا الوطن فنؤثره على سواه ولا نأسر أنفسنا بأحقاد وضغائن ورهانات خاطئة وحسابات سلطوية ضيقة، فتليق بنا الانتصارات على ذواتنا أولا، وعلى الطامعين بأرضنا وتنوعنا ووحدتنا ثانيا"، مشددا على أن "التضحيات مهما غلت تبقى رخيصة في سبيل منعة الوطن وسلامة الأرض والشعب".

وأضاف: "شرف عظيم أن أكون اليوم بينكم ممثلاً لراعي الاحتفال رئيس الجمهورية، كيف لا وفخامته زعيم مشرقي عابر للطوائف والمناطق، وأنا اليوم في كسارة - زحلة حيث مهدي ومرقدي، عاصمة البقاع وباب الشرق وبداية الميل الأول على طريق الحرير الذي عاد من تاريخ غابر الى واجهة الحاضر في وصل الأمم والشعوب والمصالح. فألف تحية لكم من "بيت الشعب" من بعبدا، ومن سيد القصر الذي لا اليأس ثوبه، ولا الصعوبات تكسر همته، عاملاً دؤوباً لإنهاض مشروع الدولة التي تحمي شعبها من كل حاجة وعوز، الرئيس الذي نادى بضمان الشيخوخة والحماية الاجتماعية الشاملة ووضع النصوص القانونية التي يعمل على إقرارها، وهو العارف ان المساواة لا تكفي لكي تندمل الجراح وتندثر الأحزان".