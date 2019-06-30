الراعي وصل الى بلدة غرفين في قضاء جبيل

وصل ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في هذه الاثناء الى بلدة غرفين في ​قضاء جبيل​، لترؤس قداس تبريك ​كنيسة مار اسطفان​ الرعائية، وتكريس مذبحها، في حضور النائب ​سيمون ابي رميا​ ممثلا ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​.

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