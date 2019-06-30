باسيل من الكحالة: تفاهماتنا قد تزعج البعض لكنها ثابتة ولن تنهز

شدد رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​، في كلمة له من ​الكحالة​ على "الوضع الاقتصادي صعب لكنه ليس اصعب مما مر علينا ومتمسكون بتفاهماتنا الوطنية وفي كل يوم نطمح الى تعزيزها اكثر من موقعنا ومن تاريخنا الذي نفتخر به ومن اجل مستقبلنا الذي رسمناه ولا نخفيه على احد عن نظرتنا وخططنا ومشاريعنا للدولة الجامعة وللمحافظة على التنوع، فكل ذلك يجعلنا نقف على أرض ثابتة، كما على تفاهماتنا ثابتة والتي قد تزعج البعض، ولكنها رغم ذلك ثابتة ولن تنهز"، مشيرا الى أن "تفاهماتنا هي ضمانة الوحدة الوطنية وضمانة العودة التي تتمثل بسياستنا".

ولفت الى أن "اليوم هناك نائب يمثل التيار في هذا القطاع، وهذه هي العودة ال​سياسة​ والإدارية والإقتصادية وعودة ​السياحة​ والزراعة. هذه هي العودة الإستارتيجية التي تدو وتثبت الناس في أرضهم"، مؤكدا أن "مواقفنا الوطنية تجمع ولا تفرق وتاريخنا ومشروعنا نتكلم عنه ونفعله".

وأشار باسيل الى أن "النائب ​سيزار أبي خليل​ عمل من أجل الكحالة ولكل ​القضاء​، نحن هكذا نريد أن نكمل المسار مع أي وزير أو نائي وأي يشخص يعمل لمصلحة القرية والمنطقة"، مشددا على "أننا ندعم ندعم الشرعية والدستورية وهناك دائما أناس سلطتهم منبثقة من الشعب، وهذا الأساس الذي يجب الحفاظ عليه والإلتفاف حوله، بدءا من ​رئيس الجمهورية​ الذي يتمتع بالشرعية الدستورية، وصولا الى رئيس البلدية الذي لديه شرعية محلية".

ورأى أن "هكذا تكون العودة الحقيقي ونموذج الإنماء لكل القرى والناس"، مضيفا: "لا يأتي من التيار إلا الخير والإنماء والأفكار الإيجابية التي تنعكس على الجميع. أنتم دافعتم من أجل البقاء في أرضكم ووطنكم وهذا تاريخكم ومستقبلكم ونحن نأخذ القوة منكم".