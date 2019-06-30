دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي انفراجة في أزمة هواوي.. تفاصيل اجتماع 80 دقيقة بين ترامب ورئيس الصين

أفادت تقارير صحفية أمريكية وجود انفراجة في أزمة الولايات المتحدة الأمريكية وشركة هواوي الصينية خلال الفترة المقبلة.

تعرف على أول هاتف سيدعم تقنية الـ 5G في الإمارات alqiyady 1 تعرف على أول هاتف سيدعم تقنية الـ 5G في الإمارات

شاهد أيضاً: تعرف على أول هاتف سيدعم تقنية الـ 5G في الإمارات وكانت شركة جوجل الأمركية قد علقت بعض المعاملات مع هواوي الصينية المختصة في تصنيع الهواتف المحمولة عالميًا بعد إدراج الأخيرة من قبل الحكومة الأميركية على قائمتها التجارية السوداء. ولكن بحسب تقرير أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية فأن رئيس بلادها دونالد ترامب اجتمع مع نظيره الصيني شي جينبينغ في جلسة غداء استمرت لمدة 80 دقيقة على هامش حضورهما قمة زعماء مجموعة العشرين؛ حيث توصلا لحل. وبحسب الصحيفة ذاتها فأن دونالد ترامب قال إنه سيسمح ببيع تقنيات الشركات الأميركية لشركة هواوي الصينية، في حين ستشتري بكين المزيد من المنتجات الزراعية الأميركية.

هل ستتأثر أجهزة هواوي بعد الأزمة مع الحكومة الأمريكية؟ alqiyady 1 هل ستتأثر أجهزة هواوي بعد الأزمة مع الحكومة الأمريكية؟

شاهد أيضاً: هل ستتأثر أجهزة هواوي بعد الأزمة مع الحكومة الأمريكية؟ وحسبما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على موقعها، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضاته مع نظيره الصيني بـ "الرائعة"، مشيرًا إلى عدم تطبيقه الرسوم الإضافية على المنتجات الصينية واستمرار التفاوض مع بكين "في الوقت الحالي". المزيد:

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