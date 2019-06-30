صورة.. بانون عن الورفلي: “هاد السيد كيموت على الرجاء”

OhRwarدخل بدر بانون، مدافع فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، على خط قضية الليبي سند الورفلي، زميله في دفاع الفريق الأخضر.

ونشر بانون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، صورة للورفلي، وأرفقها بتعليق: “هاد السيد(الورفلي) راه كيموت على الرجاء، كثر من شي راديوات فالمغرب”.

وجاءت إشادة بانون في حق الورفلي، كرد على الأخبار المتحدثة في الفترة الأخيرة، أن المدافع الليبي طالب مسؤولي الرجاء 700 ألف دولار عن كل موسم، من أجل استمراره مع الفريق الأخضر.

وانتهى عقد إعارة الورفلي من أهلي طرابلس الليبي إلى الرجاء، بنهاية الموسم الرياضي الماضي، بعد أن أكمل اللاعب موسما واحدا مع النسور الخضر، حقق خلاله لقبي كأس “كاف” والسوبر الإفريقين مع الفريق البيضاوي.