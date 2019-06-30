الدرك الإسباني يعتقل شخصين في “الجزيرة الخضراء” يُصدران “القرقوبي” و”ليكستا” إلى المغرب

القت عناصر جهاز الدرك الإسباني، القبض على شخصين قالت تقرير إسبانية إنهم يُتاجران في “القرقوبي” وحبات “الإسكتازي” والكوكايين والحشيش، وأقدموا على عدة عمليات تكللت بالنجاح نحو المغرب لإغراق سوقه “السوداء” حيث يُوجد الطلب قوي على مخدر “القرقوبي”.

ونقلت تحقيقات صحفية إسبانية، أن الموقوفين كانا يعملان بحي “لابينيرا” في الجزيرة الخضراء إحدى بلديات مقاطعة قادس، التي تقع في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا، واستخدما منزلهم بالمنطقة المذكورة لترويج المخدرات.

وذكر المصدر ذاته، أن تحقيقات الشرطة والدرك الإسباني وفرق مكافحة الجريمة والمخدرات، خلال شهري مارس وأبريل، أفضت إلى ملاحظات كثيفة تتعلق بزيادة بيع وانتشار “الكوكايين” و”الحشيش” و”القرقوبي” بالمنطقة الواقعة بالجزيرة الخضراء، ونتيجة لمراقبة وضعتها السلطات الإسبانية أوصلت إلى “مسكن” بيع المواد المخدرة وكذلك هوية الأشخاص وتبين أنهما شخصان يبلغان من العمر 26 و28 عامًا.

وجرى مراقبة عددا من المستهلكين الذين توافدوا عن المنطقة خلال أسابيع متتالية، وكان أبرزهم قادما من “سبتة المحتلة” نحو الجزيرة الخضراء ومن سبتة، لاحظ أن أغلب المستهلكين والتجار يسلكون طريقهم نحو المغرب، وأفترضت التحقيقات الأولية، أنه يتم الإتجار بالمخدرات في المغرب ومن خلاله يتم أيضًا إحضار “الحشيش”.

وتم ضبط 294 قرصًا من محذر Transilium و120 من مخدر Rivotril و150 من مخدر Trankimazim، والتي كانت ستصل إلى المغرب بمعدل قيمة 3884 يورو.