العثماني: دون سياسية نبيلة لا يحيا الوطن وحزبنا لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، إنه من “دون سياسية نبيلة لا يحيا الوطن”.
وأكد العثماني، صباح اليوم السبت، من وجدة، حيث أشرف على افتتاح مقر الحزب الجهوي، على ممارسة العمل السياسي، التي تعلي من مصلحة المواطن، وتنصت لانتظاراته وتتجاوب مع مطالبه باستمرار.
وأضاف العثماني مخاطبا أعضاء حزبه، “حزبنا لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب مثل البعض الآخر، وبجهود الجميع ومساهمتهم، يُسيّر الحزب حياته السياسية الداخلية”.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية “نحن ندافع عن السياسة الوطنية النظيفة، الراقية والمتجردة، التي تعطي جرعات قوية للعمل السياسي وتعزز الثقة فيه وفي مؤسسات البلد”.
وأوضح المتحدث أنه “يتعين الاستمرار في نفس المنهج، والحرص على الالتزام بالمبادئ، مع العمل على توريثها للأجيال التي تأتي في المستقبل”.
وتابع رئيس الحكومة “إذا استمر الحزب ومناضليه بهذا المستوى من القيم والمبادئ، فإن ذلك سيكون عاملا ايجابيا لتطوير أدائه حالا ومستقبلا”.
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