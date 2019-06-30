ليلة رعب في البيضاء.. اندلاع النيران داخل مخيم المهاجرين وانفجار قنينات الغاز -صور

عاش سكان مدينة الدار البيضاء، المتاخمين للمحطة الطرقية “ولاد زيان”، رعبا حقيقيا، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد اندلاع حريق مهول داخل مخيم المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

المعلومات الأولية التي حصل عليها “اليوم24″، تُفيد أن خلافا بين عدد من المهاجرين أدى إلى أعمال تخريبية، قبل أن تنتشر ألسنة النيران بشكل كبير جدا، ما تسبب في انفجار قنينات الغاز بشكل مرعب جدا.

ولم يتم إلى حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، تسجيل خسائر في الأرواح، مقابل خسائر مادية كبيرة.

وليست المرة الأولى التي يشهد فيها مخيم المهاجرين أحداثا مماثلة، حيث سبق أن شهد حريقا مهولا دجنبر من السنة الماضية، وقبله حادث يونيو 2018.

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وخلفت النيران المتعالية هلعا كبيرا خوفا في صفوف المواطنين الأفارقة الذين يقطنون بتلك الخيام البلاستيكية، وكذا العاملين في محيط محطة المسافرين، والسكان المجاورين.

وحلت عناصر الوقاية المدنية في عين المكان لإخماد الحريق والسيطرة على الوضع، في انتظار فتح تحقيق معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.