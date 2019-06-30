ليبرمان: لا يوجد فرق جوهري بين نتنياهو وغانتس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أنه لا يوجد فرق جوهري بين رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، وبين رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، مشيرا إلى أن نتنياهو هو الذي عيّن غانتس رئيس لأركان الجيش الإسرائيلي، وامتدح أداءه أثناء العدوان على غزة، عام 2014، والذي انتقد ليبرمان هذا الأداء في حينه.

وقال ليبرمان للإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم، الأحد، إنه "بالنسبة لي، بإمكان بنيامين نتنياهو أو بيني غانتس أن يكون رئيسا للحكومة. ولا فرق بينهما في الجوهر. وبنيامين نتنياهو هو الذي عين بيني غانتس رئيس لأركان الجيش، وهو الذي كال عليه الكثير من المديح".

وعبر ليبرمان عن تأييده لتشكيل "حكومة واسعة، وحكومة طوارئ قومية من أجل إخراج العربة من الوحل. فالدولة موجودة اليوم في وحل عميق في المستوى الاقتصادي وفي المستوى الأمني أيضا، ولذلك يجب تشكيل حكومة واسعة".

وتأتي أقوال ليبرمان بعد أن نجح في إفشال نتنياهو بتشكيل حكومة، بعد انتخابات نيسان/أبريل الماضي. وهو يعتقد أن الانتخابات المقبلة، في أيلول/سبتمبر المقبل، ستفضي إلى نتيجة مشابهة لنتيجة الانتخابات السابقة، وتجعله "بيضة القبان" لدى تشكيل الحكومة المقبلة. وانطلاقا من اعتقاده هذا، صرح قبل أسبوعين بأنه يعتزم فرض حكومة وحدة قطبيها الليكود و"كاحول لافان"، وأنه سيوصي أمام رئيس الدولة بتكليف رئيس الحزب الذي الذي يحظى بأكبر ثقة من الأحزاب، لتشكيل الحكومة.

وقال ليبرمان قبل أسبوعين للقناة 13 "إننا سنفرض حكومة مع الليكود وكاحول لافان، وهذه ستكون حكومة طوارئ، وحكومة قومية ليبرالية. وسنفعل أي شيء من أجل سد الطريق أمام الحريديين، وألا يدخلوا إلى الحكومة" على خلفية معارضتهم التجنيد في الجيش الإسرائيلي.