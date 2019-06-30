السلطة الفلسطينية تطلق سراح رجل أعمال شارك بورشة المنامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت أجهزة الأمن الفلسطينية، الليلة الماضية، سراح رجل الأعمال الفلسطيني صالح أبو ميالة، الذي كانت اعتقلته نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية مشاركته في "ورشة المنامة" الاقتصادية. وأبدى مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في "تويتر" ارتياحه لتجاوب السلطة الفلسطينية مع طلب أميركي بالإفراج عنه.

وقال غرينبلات اليوم، الأحد، إنه "يسعدنا أن السلطة الفلسطينية أطلقت سراح الفلسطيني الذي ألقي القبض عليه بعد حضور ورشة ’السلام من أجل الازدهار’" في المنامة. وأضاف أنه "نتطلع إلى مواصلة حديثنا مع كل من حضر ورشة العمل في البحرين، وأي شخص آخر، يريد مستقبلاً أفضل للفلسطينيين".

وشارك أبو ميالة في ورشة المنامة رغم رفض السلطة الفلسطينية لهذه الورشة ولخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المعروفة باسم "صفقة القرن". وكان مصدر في عائلة أبو ميالة قال لوكالة الأناضول، أمس، إن جهات رفيعة تتواصل مع السلطة الفلسطينية للإفراج عن أبو ميالة.

وفي غضون ذلك، ذكر مصدر أمني فلسطيني أن "عناصر أمن فلسطينية، حاولت السبت، اعتقال رجل الأعمال أشرف الجعبري"، الذي شارك في ورشة المنامة. وتحدث المصدر عن "هروب الجعبري إلى مناطق تسيطر عليها إسرائيل".

وشارك الجعبري وأبو ميالة ورجال أعمال فلسطينيين آخرين في ورشة المنامة، فيما ترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أميركية في ملف السلام، منذ أن أعلن ترامب، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ثم نقل السفارة الأمريكية إليها، في 14 أيار/مايو 2018.