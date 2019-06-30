​​​​​​​الفريديس: هدم شرفة منزل مأهول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافة بحماية قوات معززة من الشرطة شرفة منزل مأهول بحجة البناء دون ترخيص في قرية الفريديس، صباح اليوم الأحد.

وكانت لجنة التنظيم والبناء قد أصدرت أمر هدم الشرفة.

واستنفر عدد من الأهالي إلى المكان في محاولة منهم لمنع الهدم إلا أن الشرطة أغلقت المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب.

وشهد القرية أجواء مشحونة في أعقاب تنفيذ الهدم.