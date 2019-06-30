القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافة بحماية قوات معززة من الشرطة شرفة منزل مأهول بحجة البناء دون ترخيص في قرية الفريديس، صباح اليوم الأحد.
وكانت لجنة التنظيم والبناء قد أصدرت أمر هدم الشرفة.
واستنفر عدد من الأهالي إلى المكان في محاولة منهم لمنع الهدم إلا أن الشرطة أغلقت المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب.
وشهد القرية أجواء مشحونة في أعقاب تنفيذ الهدم.
كانت هذه تفاصيل خبر الفريديس: هدم شرفة منزل مأهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.