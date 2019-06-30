شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: دعوة لحصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية والان مع التفاصيل

دعت الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) اليوم السبت إلى حصر السلاح بيد الدولة وتشديد الحماية للبعثات الدبلوماسية في البلاد.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس وزرائه عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي أكدوا في اجتماع بمقر الأول على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات ونزاعات خارجة عن مصلحة شعبه.

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كما شدد المجتمعون على ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والاقليمي والدولي وفقاً للمصلحة الوطنية.

وجددت الرئاسات الثلاث تأكيدها على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق من يحاول العبث بأمن وسلامة تلك البعثات وتواجدها في العراق.

وكانت السفارة البحرينية في بغداد تعرضت قبل يومين لاقتحام من قبل متظاهرين الأمر الذي قوبل بردود أفعال رسمية عراقية رافضة ومنددة بالتزامن مع اتخاذ اجراءات أمنية مشددة لحماية البعثات الدبلوماسية.