شكرا لقرائتكم خبر عن منح 497 ترخيص لمنشآت سياحية في مأرب منها 73 فندقاً والان مع التفاصيل
شهدت محافظة مأرب مؤخراً تنامياً ملحوظاً في الاستثمار السياحي، تمثل في حصول 497 منشأة سياحية على تراخيص مزاولة العمل مقابل 64 منشأة خلال عام 2010م.
وقال نائب مدير مكتب السياحة بالمحافظة ياسر الأغبري ، أن الاستثمار في الخدمات الفندقية احتل المرتبة الأولى من بين الخدمات ، حيث بلغ اجمالي الفنادق المرخصة والمصنفة 73 فندقاً سياحياً ، وخمس قاعات أفراح ، تلتها في المرتبة الثانية تراخيص وكالات السفر والحج والعمرة بعدد 49 ترخيصاً.
ونوه الاغبري ، إلى طلبات التراخيص للمطاعم السياحية جاءت في المرتبة الثالثة بـ 368 ترخيصاً ، إلى جانب الترخيص لحديقتي ترفيه للاطفال.
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