شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طقم محمل بكميات من الذخائر والقذائف وصواريخ لو بلحج والان مع التفاصيل

افاد الناطق الاعلامي لنقطة مصنع الحديد بلحج مساء اليوم بأن طقم تجاوز جميع النقاط الأمنية في خط طورالباحة وعند وصوله لنقطة مصنع الحديد تم الاشتباه به وتم توقيفة من قبل افراد النقطة لغرض التفتيش . وأضاف : بأن سائق الطقم رفض الوقوف ومشى بسرعة جنونية فاضطر افراد نقطة مصنع الحديد ملاحقته وبسبب السرعة الجنونية لسائق الطقم ادى الى انقلابة وبعد تفتيشة وجد بداخلة كميات من الذخائر وقذائف اربي جي وصواريخ لو . وتابع الناطق الاعلامي لنقطة مصنع الحديد : تم القبض على سائق الطقم وتحريز المضبوطات وتسليمها لأمن محافظة لحج للتحقيق معه واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك .

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