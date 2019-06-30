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مقاتلات التحالف تدمر مخازن أسلحة للمليشيا في صعدة

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نفذت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، امس السبت، غارات جوية على مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وبحسب موقع الجيش "سبتمبر نت" استهدفت المقاتلات بعدة غارات جوية، موقعا للمليشيا في منطقة "الفحلوين"، المتاخمة لمركز مديرية كتاف، مما أدى إلى تدمير مدفعية تابعة للمليشيا، ومصرع عددا من عناصرها.

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وقصفت مقاتلات التحالف، بعدد من الغارات الجوية، مخزن أسلحة تابعا للمليشيا الحوثية في وادي "حضوان"، بالمديرية ذاتها.

وأدى القصف إلى تدمير المخزن، ومصرع وجرح عدد من مسلحي المليشيا الحوثية.

كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات المليشيا في منطقتي "الغول"، والعشاش"، القريبتين من مركز المديرية، مما أسفر عن تكبدها خسائر في العدد والعدة.

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