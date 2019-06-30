برلمان البحرين يدعو قطر لحل مشكلاتها الداخلية

دعا البرلمان البحريني، بغرفتيه، مجلس الشورى ومجلس النواب، دولة قطر إلى ”التركيز على إيجاد حلول لمشكلاتها الداخلية“، بينما تعد قناة الجزيرة لحلقة من برنامج ”ماخفي أعظم“ حول البحرين.

وأثار برنامج ما خفي أعظم الذي تبثه قناة الجزيرة بين فترة وأخرى، انتقادات كثيرة من المتابعين، اعتبروا أنه ”يتبنى الرواية القطرية الرسمية، في المواضيع التي يتناولها، ويستهدف الدول التي تناصبها الدوحة العداء بشكل مكشوف“.

وقال المجلسان في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إنهما: ”يرفضان استمرار ممارسات النظام القطري وتعمّده إثارة الفتن والتدخّل السافر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومحاولة شرخ العلاقات الخليجية“.

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وذكر البيان أن ”المجلسين تابعا ما تم تداوله حول إنتاج قناة الجزيرة القطرية عبر برنامجها المغرض(ماخفي أعظم)، لفيلم تسجيلي بهدف إثارة الفتن في المجتمع البحريني“.

وأضاف: ”أن أية محاولات للعبث بالنسيج المجتمعي البحريني من قبل أدوات إيران في المنطقة كقناة الجزيرة، لن تلق إلا الفشل و الرفض التام والتصدي من شعب البحرين“.

ودعا البيان المشترك دولة قطر إلى ”التركيز على إيجاد حلول لمشكلاتها الداخلية والتفكير في إصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية والإيفاء بوعودها تجاه شعبها الذي يتطلع للديمقراطية“.

كما طالب البيان النظام في قطر بـ“الكف عن دعم الإرهاب وتمويله في المنطقة، والاستجابة للمطالب المقدمة من جانب الدول الأربع“ التي تقاطع قطر وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر.