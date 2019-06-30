شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستحدث نقاط في البيضاء لجباية الأموال والان مع التفاصيل

استحدثت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الأحد نقاط جديدة في محافظة البيضاء بهدف جباية الأموال من المواطنين .

ونقل مصدر اعلامي ان المليشات استحدثت نقطة تفتيش في منطقة “آل حسين” بمديرية الشرية تهدف لجباية مزيد من الأموال على المواطنين حيث تمر الشاحنات في هذه المنطقة.

وتسعى المليشيات الحوثية لتعويض خسائرها خصوصا بعد نقل البنك المركزي الى عدن من خلال الجبايات وفرض ضرائب على المواطنين وجمع تبرعات بالقوه تحت مسمى المجهود الحربي.